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Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта

30 марта в Пскове в ТРК «Акваполис» конкурсантки проекта «NW TOP MODEL» примут участие в финальном шоу. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, девушки покажут несколько дефиле, которые станут решающими во 2-ом сезоне проекта.

На подиуме будут представлены коллекции от магазинов-партнеров. В финале мероприятия организаторы огласят итоги проекта и вручат победительницам контракты.

Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный. Организаторы проекта - модельное агентство «Дива Моделс», продюсерский центр «Королев Продакшн», ТРК «Акваполис».

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