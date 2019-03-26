Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта

17:07, 26 марта 2019, ПАИ

30 марта в Пскове в ТРК «Акваполис» конкурсантки проекта «NW TOP MODEL» примут участие в финальном шоу. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, девушки покажут несколько дефиле, которые станут решающими во 2-ом сезоне проекта.

На подиуме будут представлены коллекции от магазинов-партнеров. В финале мероприятия организаторы огласят итоги проекта и вручат победительницам контракты.

Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный. Организаторы проекта - модельное агентство «Дива Моделс», продюсерский центр «Королев Продакшн», ТРК «Акваполис».