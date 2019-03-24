Футболисты «Луки-Энергия» отправились на контрольный матч в Белоруссию

12:12, 26 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 26 марта, в ФК «Луки-Энергия» в составе 19 футболистов убыла в Витебск (Белоруссия), где проведёт седьмой контрольный матч в рамках третьего учебно-тренировочного сбора. Как сообщили Псковскому агентству информации в футбольном клубе, игра состоится на запасном искусственном поле стадиона Витебского центрально-спортивного комплекса. В роли соперника будет команда «Орша» из одноимённого города, выступающая в Первой лиге Чемпионата Белоруссии. Игра начнётся в 14:00.

На матч убыли два голкипера и 17 полевых игроков. Вратари ФК «Луки-Энергия» – Артём Загребин и Евгений Малофеев. Полевые игроки – Даниил Агуреев, Александр Алексеев, Сергей Бабакин, Виталий Бения, Виталий Диков, Артём Егоров, Александр Ильин, Кирилл Кислицин, Константин Котов, Александр Круподёр, Алексей Лексунов, Василий Лунёв, Станислав Передерий, Иван Подоляк, Леонид Решетников, Валерий Сармонт и Алексей Чубукин.