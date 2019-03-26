До -5 похолодает в Псковской области ночью 27 марта

19:06, 26 марта 2019, ПАИ

27 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -5 до 0 градусов, днем - от 0 до +5.

Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.