Проблемы и перспективы инвестиционного использования объектов культурного наследия обсудят в Пскове

16:50, 26 марта 2019, ПАИ

27 марта в 10:00 в Пскове в отеле «Двор Подзноева» пройдет круглый стол по теме «Реализация инвестиционных проектов в объектах культурного наследия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на мероприятии обсудят проблемы и перспективы реализации инвестиционных проектов на базе памятников истории и культуры.

В заседании круглого стола примут участие председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Яковлева, председатель Комитета по управлению государственным имуществом Лариса Васильева, представители Росимущества, МРСК Северо-Запад.

Записаться на мероприятие можно по телефону (8112) 622–400 или по e-mail: airpo@invest.pskov.ru

Организатор мероприятия: Агентство инвестиционного развития Псковской области.