Сегодня президент России вручит Сергею Чехову премию за псковский спектакль «Река Потудань»

12:06, 26 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 26 марта, в 15:00 в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин вручит премии для молодых деятелей культуры по итогам 2018 года. Одним из лауреатов премии стал режиссер спектакля «Река Потудань» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Чехов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Премия присуждается Сергею Чехову с формулировкой «за вклад в развитие традиций отечественной театральной школы». Наряду с Сергеем Чеховым лауреатами стали художественный руководитель и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин и московский архитектор Николай Переслегин.

Номинатором кандидатуры Сергея Чехова на соискание награды стал художественный руководитель Александринского театра, народный артист России, четырежды лауреат Государственной премии России Валерий Фокин, посмотревший спектакль «Река Потудань» во время фестиваля «Александринский».

Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается ежегодно гражданам Российской Федерации за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры (литературы, архитектуры, дизайна, кинематографии, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального и театрального искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов Российской Федерации), являющихся значительным вкладом в культуру Российской Федерации. Премия вручается с 2011 года. Сергей Чехов стал первым театральным режиссером, удостоенным этой премии за всю ее историю.

«Сегодня президентом Российской Федерации подписаны два указа – номер 99 и номер 100. Мы гордимся выбором нашего совета. Завтра в 15.00 президент будет вручать премии нашим лауреатам», – заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой на брифинге, прошедшем 25 марта, в День работника культуры. «Президент считает правильным поощрить в начале творческого пути более яркие дарования» – подчеркнул Толстой.

«Государственная премия – это впервые в моей творческой карьере. Ощущение – получать ее довольно неожиданно, так как я к этому специально усилий не прилагал, занимался своим делом. И это дело оценено, и это очень приятно», – сказал Сергей Чехов в интервью ТАСС.

31 марта и 1 апреля спектакль «Река Потудань» будет показан в Москве, в рамках юбилейного фестиваля Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль претендует на соискание премии в шести номинациях.