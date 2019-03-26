Елена Полонская предложила строже наказывать хозяев «наливаек» в Пскове

12:29, 26 марта 2019, ПАИ

Заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская отметила неэффективную систему штрафов для хозяев «наливаек» в городе и предложила наказывать рублем только юридические лица таких заведений. Об этом она заявила в ходе Общественных слушаний по проблеме распространения «квази-общепитов», «наливаек» в Пскове в рамках работы федерального проекта «Трезвая Россия» и партии «Единая Россия» сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Полонской, на юридические лица, владеющие такими заведениями, выписываются «единичные штрафы». При этом она обратила внимание на продажу спиртного несовершеннолетним, заметив, что в городе за последний год увеличилось употребление несовершеннолетними слабоалкогольных напитков.

Елена Полонская также рассказала, что псковичи жалуются на размещение «наливаек» на первых этажах многоквартирных домов. Она отметила, что столкнулась в Пскове с 10 фактами подделки решений жильцов о переводе жилого помещения в нежилое. Елена Полонская подчеркнула, что такие решения подписывают «мертвые души», но собственники вправе опротестовать в судебном порядке подобные документы. Замглавы Пскова добавила, что эта проблема не решается уже три года.

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил Елену Полонскую предоставить эти 10 адресов и заявил, что готов обратиться в прокуратуру, а также, если потребуется, и в Генеральную прокуратуру.

Депутат Псковского областного Собрания, президент Федерации футбола Псковской области, президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов отметил, что в домах Пскова на первых этажах, кроме «пивнушек», также расположены, например, парикмахерские. Он попросил Елену Полосную «не грести всех под одну гребенку». Алексей Севастьянов добавил, что при переводе жилого помещения в разряд нежилого жителей многоквартирных домов «могут и запугивать», поэтому «на проблему нужно смотреть шире».

Султан Хамзаев отметил, что правоохранительная система обязана реагировать на «элемент запугивания». «Запугивать наших граждан никому не дадим. Готов дать своим юристам проанализировать, связан ли вопрос с нарушением гражданских прав», - добавил он.