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Общество

Более 8 тысяч проектов поборется за президентские гранты в первом конкурсе этого года

8 тыс. 251 проект поборется за президентские гранты в первом конкурсе этого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда президентских грантов. 25 марта объединённый экспертный совет дал официальный старт независимой экспертизе проектов, представленных на конкурс. Эта работа будет идти два месяца, победители должны быть названы не позднее 1 июня. 

По решению совета до экспертизы не был допущен 701 проект из 9 011 поданных на конкурс. 34% отклоненных проектов были заявлены организациями, которые не могут быть участниками конкурса в соответствии с положением о нем. Еще 28% недопущенных проектов поданы от имени организаций людьми, не имеющими на это полномочий. В 16% заявок имеются противоречия между запрашиваемой суммой гранта и бюджетом проекта. Большинство проектов, отклоненных на этапе проверки на соответствие требованиям положения о конкурсе, были поданы в последний день.  Еще 59 проектов были отозваны самими заявителями.

Также на своем заседании объединенный экспертный совет внес изменения в состав экспертов конкурса, увеличив его до 815 человек.

В фонде отметили, что 2 349 некоммерческих организаций из числа подавших заявки на первый конкурс 2019 года ранее не участвовали в конкурсах президентских грантов. В топ-10 регионов, подавших больше всего проектов на первый конкурс 2019 года, исключая Москву, вошли Волгоградская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская и Белгородская области, Красноярский и Пермский край. Всего за два года работы Фонда президентских грантов в пяти его конкурсах приняли участие 19 414 некоммерческих организаций. Это 9% от всех зарегистрированных в стране НКО.

Председатель объединенного экспертного совета Андрей Клепач обратил внимание, что в первом конкурсе 2019 года заметно увеличилась доля проектов в области культуры. Соответствующее грантовое направление впервые вошло в тройку самых популярных в конкурсе. «Президент в послании призвал увеличить поддержку инициатив в сфере культуры, в том числе таких, которые открывают красоту и уникальность нашей «глубинки» для городского населения, – это проекты по краеведению, народному творчеству и ремеслам, сохранению исторических мест. Мы видим в этих темах много настоящих энтузиастов, и наша задача – чтобы они воспринимали президентскую поддержку как возможность сделать больше, чем у них уже получается. Собственно, это уже начинает получаться», – подчеркнул Андрей Клепач.

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