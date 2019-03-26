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Общество

Французские фотографы представят свои работы в Пскове 13 апреля

С 13 апреля в Пскове в художественной галерее спортивно-развлекательного комплекса «Простория» откроется выставка фотографов из Франции. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, проект организован в сотрудничестве с псковским фотографом клуба LIS PHOTO STUDIO Игорем Соловьевым, президентом фотоклуба IBM Cote d’Azur Кристофом Дентингером и секретарем коллектива Photon с французской стороны.

По словам организаторов, выставка позволит ознакомиться со снимками 50-ти профессиональных и увлеченных фотографов всего Лазурного Берега. В экспозиции будут представлены портреты и художественная обнаженная натура, уличная фотография, анималистика и пейзажи, архитектура и городские пейзажи, снимки закрытых, заброшенных, труднодоступных объектов, промышленных зон.

Выставка будет открыта до 13 мая.

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