Французские фотографы представят свои работы в Пскове 13 апреля

13:34, 26 марта 2019, ПАИ

С 13 апреля в Пскове в художественной галерее спортивно-развлекательного комплекса «Простория» откроется выставка фотографов из Франции. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, проект организован в сотрудничестве с псковским фотографом клуба LIS PHOTO STUDIO Игорем Соловьевым, президентом фотоклуба IBM Cote d’Azur Кристофом Дентингером и секретарем коллектива Photon с французской стороны.

По словам организаторов, выставка позволит ознакомиться со снимками 50-ти профессиональных и увлеченных фотографов всего Лазурного Берега. В экспозиции будут представлены портреты и художественная обнаженная натура, уличная фотография, анималистика и пейзажи, архитектура и городские пейзажи, снимки закрытых, заброшенных, труднодоступных объектов, промышленных зон.

Выставка будет открыта до 13 мая.