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Общество

Активизировать борьбу с «наливайками» поручил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал активизировать борьбу с так называемыми «наливайками». С таким поручением он в первую очередь обратился к руководителям муниципалитетов и председателю Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву, который будет координировать работу. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации области, которое губернатор проводит сегодня, 26 марта.

Михаил Ведерников отметил, что смертность от внешних причин в Псковской области продолжает снижаться и это хороший показатель.

«Надо приложить силы, чтобы у нас снижалась смертность от ДТП и некачественного алкоголя», - заявил глава региона. Он пояснил, что по этим показателям у Псковской области пока отрицательная динамика.

 

 

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