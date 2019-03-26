Активизировать борьбу с «наливайками» поручил Михаил Ведерников

13:30, 26 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал активизировать борьбу с так называемыми «наливайками». С таким поручением он в первую очередь обратился к руководителям муниципалитетов и председателю Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву, который будет координировать работу. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации области, которое губернатор проводит сегодня, 26 марта.

Михаил Ведерников отметил, что смертность от внешних причин в Псковской области продолжает снижаться и это хороший показатель.

«Надо приложить силы, чтобы у нас снижалась смертность от ДТП и некачественного алкоголя», - заявил глава региона. Он пояснил, что по этим показателям у Псковской области пока отрицательная динамика.