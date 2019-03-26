Велопарковка появится у здания администрации Псковской области

13:49, 26 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дар поручение установить велопарковку у здания областной администрации (ул. Некрасова, 23) для того, чтобы сотрудники могли пользоваться этим видом транспорта. Об этом с заседания администрации Псковской области, которое проходит сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что ранее глава региона призвал псковских госслужащих активнее заниматься спортом. «Давайте мы в администрации Псковской области каждый выберем для себя любимый вид спорта и будем поддерживать в здоровом теле здоровый дух», - заявил он.