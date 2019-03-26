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Общество

Михаил Ведерников: Приводя в порядок дорожную сеть, мы должны думать о безопасности

«Приводя в порядок дорожную сеть, мы должны думать, в том числе, о безопасности», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании администрации Псковской области сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что сейчас много современных решений, которые надо учитывать в проектах по строительству дорог. Михаил Ведерников также сообщил, что в ближайшее время должен стартовать конкурс на установку камер, фиксирующих нарушение скорости. «Но надо вести и пропагандистскую деятельность среди водителей», - считает он.

В рамках заседания начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин затронул тему низкого уровня подготовки водителей. Врио начальника регионального ГИБДД Юрий Шестаков заметил, что 80% людей после обучения в автошколах не готовы к участию в дорожном движении.

Юрий Инстранкин сказал, что нужно смотреть в корень и с этого начинать, а не с пешеходных переходов и дорог. «У нас есть контрольные органы, которые должны следить за этими учебными заведениями. А толку никакого нет», - заявил он.

Михаил Ведерников предложил рассмотреть вопрос подготовки водителей на координационном совещании и подчеркнул, что нужно понять, что необходимо сделать в отношении автошкол - кого-то предупредить, а кого-то и закрыть.

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