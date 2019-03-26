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Общество

С законодательной инициативой об изъятии автомобилей у нетрезвых водителей готово выступить Псковское облсобрание

Псковское областное Собрание депутатов готово выйти с законодательной инициативой об изъятии автомобиля и продаже его на торгах у водителей, которые в третий раз попались за рулем в нетрезвом виде. Об этом заявил председатель регионального парламента Александр Котов в ходе заседания администрации Псковской области сегодня, 26 марта.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Александр Котов отметил, что подобная мера действует в Белоруссии.

Также на заседании шла речь о необходимости вести работу по предупреждению проблемы «зацеперов» на поездах. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал идею, отметив, что соответствующие рекламные модули можно публиковать в псковских СМИ.

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