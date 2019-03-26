0
17:07
Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
16:59
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
16:23
Почти 500 млн рублей направят в Псковской области на проект «Дорожная сеть»
15:29
За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами
14:54
Михаил Ведерников: На сообщения с сайта «Карта убитых дорог» необходимо реагировать
14:13
С законодательной инициативой об изъятии автомобилей у нетрезвых водителей готово выступить Псковское облсобрание
13:40
Михаил Ведерников призвал псковских госслужащих активнее заниматься спортом
Еще новости
Общество

На 32% снизилась смертность на пожарах в Псковской области

В Псковской области на 32% снизилась смертность на пожарах. Об этом заявил начальник ГУ МЧС РФ по Псковской области Валерий Филимонов в ходе заседания администрации Псковской области сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

По словам Валерия Филимонова, наихудшие показатели по смертям на пожарах зафиксированы в Великих Луках, Куньинском и Печорском районах, в лучшую сторону ситуация изменилась в Плюсском, Опочецком, Великолукском и Пушкиногорском районах. В этих муниципалитетах снизилось количество пожаров и смертей.

Валерий Филимонов пояснил, что в 99% случаев пожары происходят в жилых домах и специалисты Управления могут заниматься только профилактической работой, пропагандой, а также строительством новых отдельных пожарных постов, которые могут ускорить время прибытия пожарных к месту возгорания.  

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о поручении по установке датчиков дыма в жилых домах с печным отоплением, где проживают многодетные семьи. Валерий Филимонов заявил, что главы районов не проявляют заинтересованности в этом вопросе и предположил, что все упирается в вопросы финансирования. Он добавил, что датчики устанавливают за счет средств ведомства и попросил, чтобы представители Комитета Псковской области по социальной защите «меняли батарейки».

Валерий Филимонов также добавил, что в 2018 году в Псковской области утонули 42 человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
26 марта 2019
Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
26 марта 2019
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
Почти 500 млн рублей направят в Псковской области на проект «Дорожная сеть»
26 марта 2019
Почти 500 млн рублей направят в Псковской области на проект «Дорожная сеть»
За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами
26 марта 2019
За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами
Михаил Ведерников: На сообщения с сайта «Карта убитых дорог» необходимо реагировать
26 марта 2019
Михаил Ведерников: На сообщения с сайта «Карта убитых дорог» необходимо реагировать
С законодательной инициативой об изъятии автомобилей у нетрезвых водителей готово выступить Псковское облсобрание
26 марта 2019
С законодательной инициативой об изъятии автомобилей у нетрезвых водителей готово выступить Псковское облсобрание
Михаил Ведерников призвал псковских госслужащих активнее заниматься спортом
26 марта 2019
Михаил Ведерников призвал псковских госслужащих активнее заниматься спортом
Новая технология нанесения разметки будет применяться в Псковской области
26 марта 2019
Новая технология нанесения разметки будет применяться в Псковской области

Идет загрузка...