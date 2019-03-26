На 32% снизилась смертность на пожарах в Псковской области

14:29, 26 марта 2019, ПАИ

В Псковской области на 32% снизилась смертность на пожарах. Об этом заявил начальник ГУ МЧС РФ по Псковской области Валерий Филимонов в ходе заседания администрации Псковской области сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Филимонова, наихудшие показатели по смертям на пожарах зафиксированы в Великих Луках, Куньинском и Печорском районах, в лучшую сторону ситуация изменилась в Плюсском, Опочецком, Великолукском и Пушкиногорском районах. В этих муниципалитетах снизилось количество пожаров и смертей.

Валерий Филимонов пояснил, что в 99% случаев пожары происходят в жилых домах и специалисты Управления могут заниматься только профилактической работой, пропагандой, а также строительством новых отдельных пожарных постов, которые могут ускорить время прибытия пожарных к месту возгорания.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о поручении по установке датчиков дыма в жилых домах с печным отоплением, где проживают многодетные семьи. Валерий Филимонов заявил, что главы районов не проявляют заинтересованности в этом вопросе и предположил, что все упирается в вопросы финансирования. Он добавил, что датчики устанавливают за счет средств ведомства и попросил, чтобы представители Комитета Псковской области по социальной защите «меняли батарейки».

Валерий Филимонов также добавил, что в 2018 году в Псковской области утонули 42 человека.