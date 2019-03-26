Смертность от внешних причин снижается в Псковской области

16:35, 26 марта 2019, ПАИ

Смертность от внешних причин снижается в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на заседании администрации области, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко отметила, что снижение смертности от внешних причин наблюдается в Псковской области с 2013 года, и на данный момент эта тенденция продолжается. Она сообщила, что по данным Росстата в 2018 году в Псковской области от внешних причин скончались 758 человек, в 2013 году — 1 тысяча 115 человек. За этот период смертность снизилась на 32%.

Председатель комитета добавила, что средний показатель смертности от внешних причин на 100 тысяч населения по СЗФО за 2018 год составляет 86,5. По данному рейтингу Псковская область занимает восьмое место.

Марина Гаращенко сообщила, что в регионе снизилось количество погибших в ДТП. Так, за 2018 год аварии унесли жизни 98 человек. Данный показатель снизился на 31,9% по сравнению с 2013 годом.

Кроме того, Марина Гаращенко рассказала, что в структуре смертности от внешних причин также наблюдается устойчивое снижение смертности от случайных отравлений алкоголем. Так, в 2018 году от отравления алкоголем в Псковской области умерли 30 человек, что на 53,8% меньше, чем в 2013 году.

По её словам, также сократилось количество смертей в результате самоубийств на территории Псковской области. В 2018 году их было 111, в 2013 году — 164. Количество самоубийств снизилось на 32,3%. Марина Гаращенко добавила, что в Псковской области в результате убийств в 2018 году погибли 23 человека, что на 70,1% меньше, чем в 2013 году.

В 2018 году от случайных утоплений умер 51 человек, в 2015 году таких смертей было на 17,7% больше.

Меньше стали умирать в Псковской области и от воздействия огня, дыма и пламени. В 2018 году по этим причинам погибли 35 человек, в 2015 году — 59. За этот период смертность снизилась на 40,7%. Всего же за 2018 год в Псковской области произошли 744 пожара, что на 1 единицу меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Однако, количество погибших возросло по сравнению с 2017 годом на 19 человек.

От воздействия же низких температур в Псковской области в 2018 году погибли 65 человек.

Марина Гаращенко сообщила, что по данным государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) происшествия на водных объектах сократились в 2018 году по сравнению с предыдущим голом на 9 случаев, с 51 до 42, так же, как и количество погибших — на 5 человек, с 47 до 42.

По данным УМВД по Псковской области, количество ДТП на дорогах региона сократилось. За этот период произошли 1 тысяча 12 ДТП, что на 73 меньше, чем за аналогичный период в 2017 году. Марина Гаращенко подчеркнула, что тенденция на уменьшение идёт и по количеству погибших и раненных. Так, в 2018 году погибли 126 человек, а в 2018 году – 122. Раненых в 2017 году было 1 тысяча 449, 2018 году – 1 тысяча 421.

«Несмотря на уменьшение дорожно-транспортных происшествий в целом по Псковской области, в рейтинге смертности от ДТП в СЗФО Псковская область занимает последнее 11 место», - добавила председатель комитета и отметила, что в СЗФО смертность от ДТП на сто тысяч человек составляет 9,2, а по Псковской области — 15,5.

Кроме того, она озвучила сравнительный анализ по гибели от других причин по регионам СЗФО. Так, смертность от случайных утоплений на 100 тысяч населения по СЗФО составляет 4,7, в Псковской области - 8. Регион занимает восьмое место в округе.

Смертность от самоубийств по СЗФО — 12,7, в Псковской области данный показатель составляет 17, 5. В рейтинге смертности от самоубийств на 100 тысяч населения Псковская область занимает также восьмое место.

По смертности от убийств Псковская область занимает 4 место в СЗФО. В округе за 2018 год показатель на 100 тысяч человек составил 4,7, в Псковской области — 3.6.

Показатель смертности от случайных отравлений алкоголем на 100 тысяч человек в относительных единицах всего по СЗФО составил 5,3. В Псковской области он 4,7. В рейтинге по смертности от случайных отравлений алкоголем Псковская область находится на 5 месте.

Марина Гаращенко также рассказала, что смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями за январь-декабрь 2018 года снизилась в Псковской области до 8 человек. По сравнению с 2017 годом (13 человек) снижение составило 65%. В относительных цифрах данный показатель в 2018 году составил 1,3 на 100 тысяч населения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 2 на 100 тысяч населения. В рейтинге СЗФО по этим показателям Псковская область занимает 10 место.

Марина Гаращенко подчеркнула, что в Псковской области из 12 контрольных показателей целевые значения достигнуты по 8 позициям – смертность от ДТП (ГИБДД), от случайных утоплений (МЧС), от случайных утоплений (Росстат), от самоубийств (Росстат), от убийств (Росстат), от пожаров (МЧС), воздействие дыма, огня и пламени (Росстат), воздействие низких температур (Росстат). По 3 позициям – смертность от ДТП (Росстат), от случайных отравлений алкоголем (Росстат), от отравления алкоголем с неопределенными намерениями (Росстат) показатели достигнуты выше прогнозируемых значений.