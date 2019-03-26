164 км региональных дорог и 3 моста отремонтированы в Псковской области в 2018 году

14:33, 26 марта 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области были отремонтированы 164 км региональных дорог и проведен капремонт трёх мостов. Об этом доложил председатель областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на заседании администрации региона сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин рассказал, что расходы дорожного фонда в 2018 году составили 5 млрд 325 млн рублей, в том числе на региональную сеть автодорог направлено 4 млрд 108 млн рублей (77%); на местную сеть автодорог и дворовые территории – 1 млрд 152 млн рублей (22%); прочие расходы, включая расходы на уплату налога на имущество, составили 65 млн рублей (1%).

В прошлом году за счет субсидий из дорожного фонда области был выполнен и капитальный ремонт автодорог местного значения общей протяженностью 56 километров, добавил Борис Елкин. Также отремонтированы 90 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Председатель комитета отметил, что в 2018 году в трёх районах была выполнена реконструкция 3-х сельских автодорог общей протяженностью 11,9 км. В результате более 1 тысячи человек, проживающих в 5-ти населенных пунктах, были обеспечены автодорогами с твердым покрытием, подчеркнул докладчик.

Он напомнил, что в минувшем году велись работы по реализации двух крупных и особо важных инфраструктурных объектов с привлечением средств федерального бюджета - строительство 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова и автодорожного путепровода через железную дорогу в городе Великие Луки, который введен в эксплуатацию в декабре. Подтвержденное финансирование по Северному обходу составляет 600 млн рублей. По словам Бориса Елкина, это позволит закончить гдовскую развязку к Ганзейским дням. Он добавил, что требуется значительно больше средств, чтобы приступить к возведению моста через реку Великую. «Будем вести переговоры с Правительством», - сказал председатель комитета.