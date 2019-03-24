217 ДТП произошли на федеральных дорогах в Псковской области в 2018 году

15:00, 26 марта 2019, ПАИ

В 2018 году на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Псковской области произошли 217 ДТП. В них погибли 55 человек, и ещё 411 получили ранения. В 11 авариях отмечены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог (НДУ). Об этом сообщил директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Чернуха на заседании администрации области, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Чернуха отметил, что согласно анализу этих ДТП, основными причинами возникновения аварий являются нарушения скоростного режима, игнорирование требований предупреждающих и запрещающих знаков, в особенности на участках ремонтных работ. Он отметил, что Управление постоянно проводит мониторинг безопасности движения в местах производства дорожных работ.

Директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также сообщил, что в 2018 году наибольшее количество ДТП зафиксировано по виду «Столкновение» — 119 (54,84%), «Опрокидывание» — 29 (13,36%), «Наезд на препятствие» — 23 (10,60%). Наибольшее количество раненых зафиксировано в авариях при столкновении — 271 (65,94%), при опрокидывании — 39 (9,49%) и при наезде на препятствие — 29 (7,06%). Больше всего человек погибли в ДТП в столкновениях — 39 (70,91%), при наезде на пешехода — 8 (14,54%) и при наезде на препятствие — 2 (3,64%).