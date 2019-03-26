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Общество

Около трех тонн итальянского сыра и рыбных консервов не пропустили через границу в Пыталовском районе

В Пыталовском районе на российско-латвийском участке Государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пропустили через границу 863,6 килограммов рыбных консервов и 2,1 тонны сыра из Италии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, продукцию везли в Казахстан.

Выяснилось, что на упаковках отсутствует информация о дате производства продукции, заявленной в ветеринарном сертификате Италии на экспортируемый из Европейского союза товар. Кроме того, на маркировочных этикетках консервов отсутствовала информация на русском языке о стране производства.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, специалисты оформили декларацию о возврате груза.

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