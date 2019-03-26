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Общество

Подготовку к сезону клещевой активности завершает «Псковэнерго»

В преддверии наступления ежегодного сезона активности клещей филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» проводит комплекс мероприятий по защите от клещевого энцефалита оперативного и оперативно-ремонтного персонала, задействованного в обслуживании электросетевых объектов в полях и лесной зоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго». 

В этом году «Псковэнерго» приобретет 217 летних против энцефалитных костюмов, стойких к воздействию электрической дуги, и 28 летних костюмов для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) на общую сумму 3,3 млн рублей. Все они закупаются в дополнение к уже имеющейся подобной спецодежде и предназначены для обязательной ежегодной замены костюмов, срок эксплуатации которых вышел согласно нормативам.

На сегодняшний день вакцинацию и ревакцинацию от клещевого вирусного энцефалита, которая организуется в «Псковэнерго» регулярно, прошли 1054 сотрудника, или 46% всего персонала. Этот метод на сегодня остается одним из наиболее действенных способов уберечься от опасности, пояснили в пресс-службе энергокомпании. 

«Чтобы защититься от заболеваний, которые передаются с укусом клещей, надежнее всего сделать прививку, точнее пройти курс вакцинации, - напомнили в службе психофизиологической надежности персонала «Псковэнерго». - Курс предусматривает три прививки. Эффект достигается уже через месяц после второй прививки, но третья нужна, чтобы усилить защиту и продлить иммунитет. То есть в нашей эндемичной зоне первые две вакцины нужно ввести к тому времени, когда сойдет снег».

Помимо вакцинации и обеспечения персонала против энцефалитными костюмами, в качестве дополнительного средства индивидуальной защиты «Псковэнерго» закупает более 7 тыс. баллонов специализированных аэрозольных репеллентов. Такого количества будет достаточно, чтобы обеспечить ими каждого работника выездных бригад на весь сезон активности клещей.

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