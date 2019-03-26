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Общество

Соревнования по КУДО на Кубок губернатора впервые пройдут в Псковской области

31 марта в Пскове впервые состоится Первенство СЗФО по КУДО среди юношей и юниоров, а также Кубок губернатора Псковской области по КУДО среди взрослых, посвященный 30-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Соревнования пройдут в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» и соберут лучших спортсменов Северо-Западного федерального округа и несколько команд из Центрального. Планируется, что в турнире примут участие более 200 участников из Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Череповца, Вологды, Архангельска, Выборга, Тихвина, Калининграда, Республики Коми, Санкт-Петербурга и Обнинска.

В частности, с 9:00 до 13:00 в «Простории» пройдут соревнования на Кубок губернатора Псковской области по КУДО среди детей до 12 лет, с 14:00 до 18:00 - первенство СЗФО среди юношей и юниоров 12–18 лет и Кубок губернатора Псковской области по КУДО среди взрослых.

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