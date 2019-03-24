В Псковской области необходимо пропагандировать массовый спорт, заявил губернатор

16:00, 26 марта 2019, ПАИ

В Псковской области необходимо пропагандировать массовый спорт, заявил губернатор Михаил Ведерников. Об этом с заседания администрации Псковской области, которое прошло сегодня, 26 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Михаила Ведерникова, только строительство новых объектов не означает увеличение вовлеченных в спорт людей. В связи с этим говорить надо не столько с профессионалами, сколько с любителями, уверен он. «Наша задача - вовлечь обычных людей в любительский спорт», - пояснил глава региона. Он считает, что нужно открыть школьные залы и стадионы, чтобы им могли бы на законных основаниях пользоваться по вечерам все желающие. «Если нужны изменения в федеральное законодательство - давайте подумаем над этим», - предложил Михаил Ведерников.

С докладом о внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014–2020 годы» выступил председатель областного Комитета по спорту Иван Штылин. Он рассказал, что поправки вносятся в целях приведения финансирования программы в соответствие с Законом области от 28.12.2018 № 1910-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и региональным проектом «Спорт-норма жизни». Сроки реализации программы продлеваются до 2021 года.

Иван Штылин отметил, что на 2019 год в программу включено предоставление финансовой поддержки местным бюджетам в виде субсидий на развитие физической культуры и спорта с объемом финансирования из областного бюджета в размере 5 млн 317 тысяч рублей.

Обеспечение участия команд области во всероссийских спортивных мероприятиях «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» будет профинансировано из регионального бюджета на сумму 490 тыс. рублей. На мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предусмотрены 1,5 млн рублей.

Также программа предусматривает первую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове с объемом финансирования из областного бюджета в размере 36 млн 622 тыс. рублей и 486 млн 545 тыс. рублей из федерального.

Мероприятия по обустройству объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом планируется реализовать за счет внебюджетных средств.

Также в программе указаны официальные физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета региональным федерациям спорта с объемом финансирования из областного бюджета в размере 18 млн 37 тыс. рублей.

Субсидии юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола, из областного бюджета составят 16 млн 945 тыс. рублей.

На проведение областного спортивного праздника «Бал чемпионов» предусмотрены 450 тыс. рублей.

На ежемесячные денежные выплаты и вознаграждения спортсменам, представляющим область на всероссийских и международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам заложено 5 млн 671 тыс. рублей.

Обеспечение работы Комитета по спорту Псковской области и подведомственных учреждений будет стоить 103 млн 690 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» на 2019 год в программе запланировано строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Великих Луках, Новоржеве и Плюссе. Из федерального бюджета выделяются субсидии в размере 61 млн 946 тыс. рублей, из областного – 27 млн 32 тыс. рублей, из муниципального бюджета Великих Лук – 6 млн 257 тыс. рублей.

Запланирована закупка спортивно-технологического оборудования для создания 10 малых спортивных площадок для ГТО. Из федерального бюджета выделяется субсидия в размере 30 млн 248,1 тыс. рублей, из областного - 306 тыс. рублей.

На оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в федеральном бюджете предусмотрено 3 млн 115 тыс. рублей, в областном – 2 млн 234 тыс.рублей.

Реализация запланированных мероприятий программы позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году как минимум на 10 тыс. человек, подчеркнул Иван Штылин. Таким образом, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к концу года должна равняться 34%.