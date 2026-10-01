На спорт высших достижений в 2028 году планируется выделить 2,7 млрд рублей

13:07, 01 октября 2026, ПАИ

В проекте федерального бюджета России на предстоящую трёхлетку предусмотрено финансирование спорта высших достижений. В 2028 году на эти цели планируется выделить 2,7 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы документа.

На финансовое обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и спорта по подразделу «Массовый спорт» в период с 2027 по 2029 год заложено около 6,8 млрд рублей.

Напомним, летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев выражал надежду, что предстоящая Олимпиада станет первой за длительное время, где российские спортсмены выступят без ограничений.