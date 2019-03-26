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Общество

Красногородец кинул в голову матери рюмку и получил год тюрьмы условно

В Красногородском районе местного жителя приговорили к году тюрьмы условно с испытательным сроком на один год за угрозу убийством собственной матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

Между матерью и сыном произошла ссора по причине злоупотребления последним спиртным. Мужчина взял топор и начал угрожать матери убийством. После этого, заметив, что она звонит в полицию, кинул ей в голову рюмку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Кроме того, суд возложил на подсудимого обязанность пройти обследование у врача нарколога на предмет заболевания алкоголизмом и при необходимости пройти соответствующее лечение. Приговор не обжалован и вступил в законную силу. 

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