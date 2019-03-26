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Общество

Депутат-единоросс подарил видеопроектор детской библиотеке в Локне

Депутат областного Собрания, член фракции «Единой России» Алексей Блиновподарил локнянской детской библиотеке видеопроектор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

«С просьбой помочь в приобретении проектора работник культуры обратилась в приемную партии. Она пояснила, что это позволит на другом уровне проводить мероприятия для детей, - рассказал Блинов. - В итоге через некоторое время получилось подарить библиотеке, необходимое ей устройство».

Добавим, что Алексей Блинов периодически оказывает посильную помощь в сфере культуры. Ранее при его поддержке в Локнянском районе состоялся творческий конкурс, парламентарий позаботился о доставке участников к месту проведения мероприятия.

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