Опубликован видеодневник 45-го Фестиваля русской музыки в Пскове (ВИДЕО)

19:05, 26 марта 2019, ПАИ

Опубликован видеодневник 45-го Фестиваля русской музыки в Пскове. Напомним, фестиваль открылся в Пскове 21 марта и продлится до 27 марта. Псковские зрители уже посетили выступление академического русского народного хора имени Пятницкого и балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского в исполнении артистов Имперского русского балета.

26 марта в 19:00 на сцене Псковской областной филармонии состоится детский концерт «Сказки Пушкина» - при участии псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

27 марта в 20:00 на закрытии фестиваля выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского. Для публики прозвучит увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского. Солистка концерта - скрипачка Аяко Танабе.