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Общество

Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта

27 марта в 20:00 в Пскове в отеле Old Estate Hotel & SPA состоится открытый кастинг конкурса «Миссис Псков 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Приглашаем всех желающих увидеть первые шаги будущих героинь легендарного проекта нашего города», - добавили они.

Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».

Напоминаем, что продолжается запись на кастинг «Миссис Псков 2019». Записаться можно по телефону 8-911-350-19-14 или через личные сообщения в группе в соцсети «ВКонтакте».

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  • Миссис Псков - 2019
Продолжается запись на кастинг конкурса «Миссис Псков 2019» Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
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