Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта
27 марта в 20:00 в Пскове в отеле Old Estate Hotel & SPA состоится открытый кастинг конкурса «Миссис Псков 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
«Приглашаем всех желающих увидеть первые шаги будущих героинь легендарного проекта нашего города», - добавили они.
Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».
Напоминаем, что продолжается запись на кастинг «Миссис Псков 2019». Записаться можно по телефону 8-911-350-19-14 или через личные сообщения в группе в соцсети «ВКонтакте».