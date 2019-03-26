525 детей родились в новом перинатальном центре Пскова с момента его открытия в январе

19:24, 26 марта 2019, ПАИ

В новом Псковском перинатальном центре с момента его открытия в январе этого года в родилось уже 525 детей, сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на главного врача учреждения Сергея Сукманюка.

За эти два месяца в перинатальном центре увидели свет 12 двоен. В отделении патологии новорожденных было пролечено 73 ребенка. В настоящее время на лечении находятся 27 детей. Послеродовое отделение рассчитано на 50 коек, отделение патологии беременных - на 30.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра могут выхаживать малышей с низким и экстремально низким весом от 500 граммов.

Напомним, что строительство Перинатального центра находилось под личным контролем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.