0
22:30
О подростковой наркомании рассказали псковским учителям
22:19
Лучшего начальника караула и пожарного выбрали в Псковской области
20:25
Противопожарный рейд прошел в Локне
19:01
Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта
17:07
Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
16:59
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
16:23
Почти 500 млн рублей направят в Псковской области на проект «Дорожная сеть»
Еще новости
Общество

Митрополит Тихон принял участие в богослужениях в Таллинском соборе

23-24 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в богослужениях в Таллинском кафедральном соборе Эстонской православной церкви Московского патриархата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Отмечается, что 24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы, празднование собора Киево-Печерских преподобных, в Таллинском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского митрополит Тихон сослужил правящему митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению за божественной литургией, а накануне 23 марта — за всенощным бдением.

Также 24 марта в концертном зале «Эстония» состоялся литературно-музыкальный спектакль «Несвятые святые», поставленный по одноименному произведению митрополита Тихона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О подростковой наркомании рассказали псковским учителям
26 марта 2019
О подростковой наркомании рассказали псковским учителям
Лучшего начальника караула и пожарного выбрали в Псковской области
26 марта 2019
Лучшего начальника караула и пожарного выбрали в Псковской области
Противопожарный рейд прошел в Локне
26 марта 2019
Противопожарный рейд прошел в Локне
Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта
26 марта 2019
Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта
Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
26 марта 2019
Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
26 марта 2019
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
Почти 500 млн рублей направят в Псковской области на проект «Дорожная сеть»
26 марта 2019
Почти 500 млн рублей направят в Псковской области на проект «Дорожная сеть»
За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами
26 марта 2019
За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами

Идет загрузка...