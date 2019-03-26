Митрополит Тихон принял участие в богослужениях в Таллинском соборе

19:30, 26 марта 2019, ПАИ

23-24 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в богослужениях в Таллинском кафедральном соборе Эстонской православной церкви Московского патриархата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Отмечается, что 24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы, празднование собора Киево-Печерских преподобных, в Таллинском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского митрополит Тихон сослужил правящему митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению за божественной литургией, а накануне 23 марта — за всенощным бдением.

Также 24 марта в концертном зале «Эстония» состоялся литературно-музыкальный спектакль «Несвятые святые», поставленный по одноименному произведению митрополита Тихона.