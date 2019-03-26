Псковская полиция продолжает разыскивать Луизу Петрову

20:02, 26 марта 2019, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району продолжает устанавливать местонахождение пропавшей без вести Луизы Петровой, 1941 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 17 июня 2018 года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района. До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Ей на вид 75-80 лет, ростом 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, волосы прямые, седые, стрижка короткая.

Была одета в бежево-красную кофту на «молнии», черную кофту на пуговицах, серые брюки, черные туфли и бежевую шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Петровой Луизы Дмитриевны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.