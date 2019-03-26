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Общество

Псковскую организацию оштрафовал Роструд за нарушение обеспечения работников спецодеждой

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Карьер», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства было установлено, что работодатель без обязательного психиатрического освидетельствования допустил к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности.

Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока. Также нарушены правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Наложен штраф в соответствии с частью 1, частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

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