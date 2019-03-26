Роструд оштрафовал за нарушения «Криогаз-Псков»
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Криогаз-Псков», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства было установлено, что работодатель без обязательного психиатрического освидетельствования допустил к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности. Отмечается, что психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока.
Выявленное нарушение стало основанием для наложения штрафа, добавили в инспекции.