Итоги кинологических сборов подвели в УФСИН России по Псковской области

21:18, 26 марта 2019, ПАИ

Итоги кинологических сборов подвели в УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства. На протяжении пяти рабочих дней более 40 специалистов-кинологов из подведомственных учреждений со служебными собаками делились опытом, отрабатывали элементы дрессировки, проходили переобучение, сдавали зачеты и тестирование.

Программа мероприятия включала отработку комплекса комбинированного задержания, лобовой атаки с отношением к выстрелу служебных собак, с элементами общего курса дрессировки, тактику действий в составе резервной группы. В рамках сборов были проведены выездные занятия на базе ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, СИЗО-2 и отдела по конвоированию.

В завершении соревнований все специалисты-кинологи успешно сдали зачеты, а их питомцы прошли выходное тестирование и получили положительные оценки. По итогам сборов лучшие специалисты кинологи, показавшие отличные результаты надрессированности служебных собак, поощрит начальник УФСИН России по Псковской области.