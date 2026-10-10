Игорь Иванов отметил важность взаимодействия всех сторон в развитии трудовых отношений и социальной политики
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в работе пленарной сессии «Социально ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей» в рамках Всероссийской недели охраны труда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
В центре внимания участников были вопросы социальной ответственности бизнеса, корпоративного демографического стандарта, человекоцентричности, профориентации и наставничества. Обсуждение объединило представителей органов власти и крупных компаний, заинтересованных в развитии эффективных социальных практик.
Среди спикеров сессии – министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, генеральный директор АО «КТК-Р» Николай Горбань, губернатор Томской области Владимир Мазур, заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева и директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.
По итогам встречи Игорь Иванов отметил важность взаимодействия всех сторон в решении вопросов, связанных с развитием трудовых отношений и социальной политики: «Работа во всех этих ключевых направлениях невозможна без постоянного конструктивного диалога с профессиональным сообществом и профсоюзами. Только объединяя усилия власти, бизнеса и защитников прав трудящихся, мы можем выработать действительно работающие социальные технологии. Уверен, что такой подход позволит нам эффективно применять лучшие федеральные практики на местах в Псковской области, укрепляя кадровый потенциал нашего региона».
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