Субботник прошёл возле памятника Тимуру Апакидзе в Островском районе
Субботник прошёл возле памятника Тимуру Апакидзе в деревне Черепягино Островского района, пишет газета «Островские вести».
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Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»
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Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»
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Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»
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Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»
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Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»
На уборку вышли волонтёры из центра добровольчества, активисты «Молодой Гвардии», участники «Движения первых», гимназисты, сотрудники администрации и просто неравнодушные жители нашего города. Участники мероприятия убрали листву и навели порядок, ведь забота о родном крае – это общая ответственность, отметили в газете.
Напомним, псковичей приглашают на субботник возле Кузнецкого моста.
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