Субботник прошёл возле памятника Тимуру Апакидзе в Островском районе

11:59, 10 октября 2026, ПАИ

Субботник прошёл возле памятника Тимуру Апакидзе в деревне Черепягино Островского района, пишет газета «Островские вести».



Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»



Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»



Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»



Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»



Фото: молодёжный отдел ЦК «Юбилейный»









На уборку вышли волонтёры из центра добровольчества, активисты «Молодой Гвардии», участники «Движения первых», гимназисты, сотрудники администрации и просто неравнодушные жители нашего города. Участники мероприятия убрали листву и навели порядок, ведь забота о родном крае – это общая ответственность, отметили в газете.

Напомним, псковичей приглашают на субботник возле Кузнецкого моста.