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Общество

Универсальные хомуты начали производить в исправительной колонии в Себежском районе

В рамках расширения спектра производимой продукции и обеспечения трудозанястости осужденных отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №-3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района) заключил договор с компанией ООО «Вапер Групп» на оказание услуг по покраске металлических изделий.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, договор между компанией и учреждением заключен в феврале текущего года. Уже оказано услуг на сумму более 24 тысяч рублей, а также дополнительно трудоустроено двое осужденных.

Производимые металлические изделия представляют собой универсальные хомуты, используемые для укрепления различных изделий.

Первая партия готовой продукции была отгружена заказчику в марте 2019 года. Замечания по качеству изделий от компании не поступали, добавили в ведомстве.

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