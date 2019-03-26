Универсальные хомуты начали производить в исправительной колонии в Себежском районе
В рамках расширения спектра производимой продукции и обеспечения трудозанястости осужденных отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №-3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района) заключил договор с компанией ООО «Вапер Групп» на оказание услуг по покраске металлических изделий.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, договор между компанией и учреждением заключен в феврале текущего года. Уже оказано услуг на сумму более 24 тысяч рублей, а также дополнительно трудоустроено двое осужденных.
Производимые металлические изделия представляют собой универсальные хомуты, используемые для укрепления различных изделий.
Первая партия готовой продукции была отгружена заказчику в марте 2019 года. Замечания по качеству изделий от компании не поступали, добавили в ведомстве.