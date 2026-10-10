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Великолукская семья Донец удостоена ордена «Родительская слава»

Указ о награждении орденом «Родительская слава» Романа и Марии Донец из великолукской деревни Рыканово подписал президент России Владимир Путин. Супруги родили и воспитали девятерых детей, ещё один ребёнок в семье – приёмный. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

  • Великолукская семья Донец удостоена ордена «Родительская слава»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Великолукская семья Донец удостоена ордена «Родительская слава»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Великолукская семья Донец удостоена ордена «Родительская слава»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Великолукская семья Донец удостоена ордена «Родительская слава»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Роман Донец служит клириком в Великолукской епархии. Мария Донец много лет поёт в церковном хоре и преподаёт в воскресной школе. У каждого из детей свои увлечения: музыка, творчество, спорт.

По словам Романа Донца, большая семья даёт ему жизни смысл.

«Прежде всего это полнота жизни, полнота бытия. Уже не возникает вопросов, зачем я живу и тем ли я занимаюсь. А ещё это, конечно, любовь. Когда ты кому-то нужен и чувствуешь, что тебя любят, это очень важно. Порой устаёшь сильно, но всё компенсируется с лихвой: от детей получаешь больше, чем отдаёшь им сил. Это и есть счастье – полнота жизни, когда ты любишь и любим», – признался глава семьи.

Мария Донец назвала главной радостью смех и здоровье детей. Она мечтает, чтобы повзрослевшие сыновья и дочери чаще собирались вместе одной большой семьёй.

Старший сын Михаил с годами осознал, что большая семья – это не трудности, а преимущество. Средняя дочь Ефросиния говорит, что в большой семье всегда есть на кого положиться: «Ты всегда можешь кого-то попросить о помощи. Знаешь, что если не один, так другой поможет, и это очень обнадёживает. Даже если в школе что-то случится, можно подойти, попросить совета или поддержки. Это очень помогает».

Супруги признаются: в буднях многодетных родителей далеко не всё просто. Но дети взрослеют, помогают по дому, получают образование и понимают, какое это счастье – быть частью большой семьи.

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