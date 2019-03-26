Об интересных птицах рассказали школьникам в Полистовском заповеднике

22:42, 26 марта 2019, ПАИ

25 марта в Эколого-биологическом центре Пскова состоялось занятие, посвященное птицам Полистовского заповедника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, сотрудники охраняемой территории рассказали воспитанникам центра о наиболее интересных птицах, населяющих различные биотопы: лес, болото, реки и озера.

Школьники также узнали о том, как охотится скопа, зачем дятлу длинный язык и как отличить пищуху от поползня. Орнитолог заповедника Оскар Сайфуллин рассказал о краснокнижных птицах, нуждающихся в особой охране: среднерусской белой куропатке, чернозобой гагаре и большом кроншнепе.

После презентации для участников провели викторину, добавили в пресс-службе.