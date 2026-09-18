Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские школьники приняли участие в митинге «Помним. Скорбим. Гордимся»

18 сентября в Псковской области вспоминают уроженцев и жителей региона, погибших при защите Родины. В памятную дату дань уважения отдают военнослужащим и другим лицам, погибшим при защите интересов России.

Память героев почтили участники митинга «Помним. Скорбим. Гордимся» у школы № 20. В мероприятии приняли участие советник директора школы № 20 по воспитанию Ирина Кондратьева, классный руководитель 9 «Б» класса Ольга Васильева, учитель математики Алена Кавко и учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов. Школьники почтили память погибших и возложили цветы, сообщается в группе естественно-математического лицея в соцсети «ВКонтакте».

Фото: школа №20

На митинге также присутствовали ветеран органов безопасности, участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Станислав Пугач и руководитель историко-демонстрационного зала УФСБ России по Псковской области, кандидат исторических наук Марина Дроздова, выступившая организатором мероприятия.

Фото: школа №20

В школе № 20 учился сотрудник УФСБ России по Псковской области капитан Андрей Павлов. Он погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. В 2023 году в его честь в школе открыта «Парта Героя».

Андрей Павлов родился 3 января 1972 года в Пскове. В ноябре 1993 года поступил на службу в органы ФСБ России. В 2005 году направлен в командировку в Северо-Кавказский регион. 3 ноября 2005 года капитан Павлов А. В., добывая важные разведданные, попал в засаду. В ходе вооружённого столкновения с бандитами получил смертельные ранения, но до последнего вел ответный огонь и не позволил преступникам скрыться. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, он был награждён орденом Мужества (посмертно). 17 мая 2007 года приказом ФСБ России капитан Павлов зачислен в списки части навечно.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



18 сентября 2026

Михаил Ведерников проголосовал на выборах
18 сентября 2026

Антон Мороз рассказал об обстановке на избирательном участке в Любятово
18 сентября 2026

Псковские школьники приняли участие в митинге «Помним. Скорбим. Гордимся»
18 сентября 2026

Глава администрации Великих Лук принял участие в голосовании
18 сентября 2026

Глава Пскова отдал свой голос на выборах
18 сентября 2026

Дан старт акции для впервые голосующих избирателей «Будь со страной»
18 сентября 2026

В Пскове первые избиратели пришли отдать свой голос
18 сентября 2026

Александр Котов пришёл на участок и проголосовал на выборах

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...