Псковские школьники приняли участие в митинге «Помним. Скорбим. Гордимся»

09:57, 18 сентября 2026, ПАИ

18 сентября в Псковской области вспоминают уроженцев и жителей региона, погибших при защите Родины. В памятную дату дань уважения отдают военнослужащим и другим лицам, погибшим при защите интересов России.

Память героев почтили участники митинга «Помним. Скорбим. Гордимся» у школы № 20. В мероприятии приняли участие советник директора школы № 20 по воспитанию Ирина Кондратьева, классный руководитель 9 «Б» класса Ольга Васильева, учитель математики Алена Кавко и учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов. Школьники почтили память погибших и возложили цветы, сообщается в группе естественно-математического лицея в соцсети «ВКонтакте».

На митинге также присутствовали ветеран органов безопасности, участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Станислав Пугач и руководитель историко-демонстрационного зала УФСБ России по Псковской области, кандидат исторических наук Марина Дроздова, выступившая организатором мероприятия.

В школе № 20 учился сотрудник УФСБ России по Псковской области капитан Андрей Павлов. Он погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. В 2023 году в его честь в школе открыта «Парта Героя».

Андрей Павлов родился 3 января 1972 года в Пскове. В ноябре 1993 года поступил на службу в органы ФСБ России. В 2005 году направлен в командировку в Северо-Кавказский регион. 3 ноября 2005 года капитан Павлов А. В., добывая важные разведданные, попал в засаду. В ходе вооружённого столкновения с бандитами получил смертельные ранения, но до последнего вел ответный огонь и не позволил преступникам скрыться. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, он был награждён орденом Мужества (посмертно). 17 мая 2007 года приказом ФСБ России капитан Павлов зачислен в списки части навечно.