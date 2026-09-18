Антон Мороз рассказал об обстановке на избирательном участке в Любятово

10:02, 18 сентября 2026, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз проголосовал в первый день голосования – 18 сентября. Свой голос он отдал на избирательном участке в Любятово.

«Голос отдал за развитие и будущее нашей страны!» – написал Антон Мороз в своём канале в мессенджере MAX.

Депутат отметил, что на участке сохраняется спокойная и доброжелательная обстановка, а участковая избирательная комиссия работает в штатном режиме.

Антон Мороз также обратился к жителям с призывом принять участие в голосовании.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.