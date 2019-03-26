Литургию в храме Опочки возглавил епископ Сергий

21:48, 26 марта 2019, ПАИ

24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме Покрова Божией Матери в Опочке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили настоятель храма Покрова Божией Матери Опочки протоиерей Иоанн Нетреба и секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев). Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев). Богослужебные песнопения исполнил хор храма Покрова Божией Матери Опочки.

По окончании литургии епископ Сергий поздравил всех с воскресным днем, причастников с принятием Святых Христовых Тайн и обратился к верующим с архипастырским словом.