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Общество

Литургию в храме Опочки возглавил епископ Сергий

24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме Покрова Божией Матери в Опочке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии. 

Ему сослужили настоятель храма Покрова Божией Матери Опочки протоиерей Иоанн Нетреба и секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев). Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев). Богослужебные песнопения исполнил хор храма Покрова Божией Матери Опочки.

По окончании литургии епископ Сергий поздравил всех с воскресным днем, причастников с принятием Святых Христовых Тайн и обратился к верующим с архипастырским словом.

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