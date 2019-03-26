На военную службу в Чечню приглашает псковичей Росгвардия

20:42, 26 марта 2019, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области набирает кандидатов для прохождения военной службы по контракту в войсковую часть в Грозном Чеченской Республики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на должности сержанта и солдата требуются кандидаты в возрасте от 18 до 40 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

В свою очередь военнослужащий получит зарплату от 40 тыс. рублей, полный социальный пакет, а также бесплатное лечение и возможность участия в накопительно-ипотечной системе.

Для более подробной информации следует обращаться по адресу: Псков, улица Николая Васильева, 77, или по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.