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Общество

Международная научно-практическая конференция пройдет в Псковском колледже искусств

Международная научно-практическая конференция «К юбилею русских гениев - Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 27-28 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заведения, в конференции примут участие студенты, учащиеся, преподаватели различных образовательных учреждений страны - консерваторий, колледжей искусств, музыкальных школ России (Санкт-Петербург, Саранск, Псков, Мурманская и Псковская области) и Швеции.

В рамках конференции пройдут концерты и творческие показы, приуроченные к юбилейным датам:

27 марта в концертном зале колледжа искусств состоится концерт из двух отделений.  В первом отделении слушателям будет представлена Концертная программа фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова «Н.А. Римский-Корсаков и русская народная песня».  Во втором отделении при участии студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоится премьера музыкально-театрального проекта «М.П. Мусоргский. «Раёк» - музыкальный памфлет». Начало концерта в 14:00

28 марта в малом зале колледжа искусств состоится показ творческого проекта «Сказка в творчестве Римского-Корсакова». Участники – студенты специальностей «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Музыкальное искусство эстрады», а также учащиеся ДМШ при колледже искусств. Начало в 15:00. 

По итогам конференции будет подготовлен сборник статей и материалов, куда войдут 27 работ: доклады, прозвучавшие в слушаниях конференции, а также статьи, присланные для участия в заочной форме.

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