Лучшего начальника караула и пожарного выбрали в Псковской области

22:19, 26 марта 2019, ПАИ

Лучшего начальника караула и лучшего пожарного выбрали в Псковской области в рамках регионального конкурса, который прошел сегодня, 26 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Ими стали начальник караула ПСЧ-1 Михаил Саленко и старший пожарный ПСЧ-1 Владимир Кирсанов соответственно.

В номинации «Лучший работник пожарной охраны» победу одержал командир отделения ПСЧ-2 Андрей Петров. Отметим, победители областного конкурса примут участие в зональном этапе конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный».