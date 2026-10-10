Михаил Ведерников пригласил псковичей поучаствовать в онлайн-зачёте по финансовой грамотности

15:16, 10 октября 2026, ПАИ

Стартовал IX Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности, в котором могут принять участие и жители Псковской области. Организатором проекта стал Банк России, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

«В этот раз выбрал продвинутый уровень прохождения: для тех, кто готов к сложным вопросам», – поделился он.

Участвовать можно самостоятельно или всей семьёй. Задания основаны на знакомых жизненных ситуациях и помогают лучше разобраться в финансовых вопросах, развить навыки принятия взвешенных решений, отметил глава региона.

При этом финзачёт не только даёт возможность проверить знания в мире финансов, но и рассказывает об актуальных мошеннических схемах и методах защиты от них.

В прошлом году в мероприятии приняло участие более восьми тысяч жителей Псковской области, около 300 семей прошли его в командном формате.

Проверить своё знание финансовой грамотности онлайн можно до 26 октября на сайте finzachet.ru.

«Присоединяйтесь, друзья!» – пригласил Михаил Ведерников.