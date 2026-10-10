Продвижение паломнических маршрутов обсудили митрополит Матфей и гендиректор фонда ЦСР Павел Смелов

15:38, 10 октября 2026, ПАИ

Состоялось рабочее совещание председателя комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополита Псковского и Порховского Матфея и генерального директора фонда «Центр стратегических разработок» Павла Смелова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Во встрече принимала участие руководитель направления по развитию паломничества комиссии игуменья Михаила (Солодухина). Стороны обсудили вопросы продолжения сотрудничества в рамках продвижения паломнических маршрутов и развития духовных центров России.

По итогам рабочей встречи были достигнуты договорённости о взаимном сотрудничестве.

Ранее митрополит Матфей договорился о сотрудничестве с президентом Российского союза туриндустрии, а также обсудил создание федерального молодёжного лагеря в Псковской области с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.