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Общество

Продвижение паломнических маршрутов обсудили митрополит Матфей и гендиректор фонда ЦСР Павел Смелов

Состоялось рабочее совещание председателя комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополита Псковского и Порховского Матфея и генерального директора фонда «Центр стратегических разработок» Павла Смелова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Во встрече принимала участие руководитель направления по развитию паломничества комиссии игуменья Михаила (Солодухина). Стороны обсудили вопросы продолжения сотрудничества в рамках продвижения паломнических маршрутов и развития духовных центров России.

По итогам рабочей встречи были достигнуты договорённости о взаимном сотрудничестве.

Ранее митрополит Матфей договорился о сотрудничестве с президентом Российского союза туриндустрии, а также обсудил создание федерального молодёжного лагеря в Псковской области с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

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