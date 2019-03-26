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Общество

Комитет Псковской гордумы по ЖКХ и благоустройству принял за основу в первом чтении План благоустройства и озеленения Пскова на 2019 год

Сегодня, 26 марта, состоялось заседание комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Пскова Сергея Гаврилова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В начале заседания члены комитета дали согласие на принятие в муниципальную собственность жилых помещений по улице Народной, 21а, находящихся в государственной собственности Псковской области и закрепленных на праве оперативного управления за Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

Далее депутаты рассмотрели и обсудили План благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2019 год. В Плане 11 приложений, в которые включены мероприятия, обеспеченные финансированием. Проект данного Плана предусматривает выполнение работ по капитальному ремонту автодорог и тротуаров, автобусных остановок, дворовых территорий многоквартирных домов, по чистке ливневой канализации и питьевых колодцев, по высадке цветов на клумбах города, уборке аварийных деревьев.

По словам представителя Управления городской хозяйства, План будет скорректирован в соответствии с выделением федеральных средств по программе «Современная городская среда». Депутаты приняли План за основу в первом чтении и с редакционной правкой.

В мероприятии приняли участие заместители главы города Елена Полонская и Владимир Воробьев, заместитель главы администрации города Елена Жгут, председатель городской  Контрольно-Счетной палаты Василий Гончар, руководители органов и структурных подразделений администрации, специалисты.

Согласованные членами комитета вопросы внесены в повестку предстоящей очередной 21-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится завтра, 27 марта.

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