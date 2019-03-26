Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Гдовском районе 27-29 марта

22:50, 26 марта 2019, ПАИ

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Гдовском районе с 27 по 29 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации района, это связано с проведением ремонтных работ.

27 марта электричество отключат в деревне Андронова Гора. 28 марта - в Гдове на Вокзальном переулке, а также в деревнях Мерзляково, Заречье, Речицы, Сторожинец и Кунесть. 29 марта электричество будет отключено в деревнях Каменный Конец и Еврейно.