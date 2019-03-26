0
23:00
О духовном значении Великого поста рассказали в Псковском Красном Кресте
22:30
О подростковой наркомании рассказали псковским учителям
22:19
Лучшего начальника караула и пожарного выбрали в Псковской области
20:25
Противопожарный рейд прошел в Локне
19:01
Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта
17:07
Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
16:59
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
Еще новости
Общество

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Гдовском районе 27-29 марта

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Гдовском районе с 27 по 29 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации района, это связано с проведением ремонтных работ.

27 марта электричество отключат в деревне Андронова Гора. 28 марта - в Гдове на Вокзальном переулке, а также в деревнях Мерзляково, Заречье, Речицы, Сторожинец и Кунесть. 29 марта электричество будет отключено в деревнях Каменный Конец и Еврейно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О духовном значении Великого поста рассказали в Псковском Красном Кресте
26 марта 2019
О духовном значении Великого поста рассказали в Псковском Красном Кресте
О подростковой наркомании рассказали псковским учителям
26 марта 2019
О подростковой наркомании рассказали псковским учителям
Лучшего начальника караула и пожарного выбрали в Псковской области
26 марта 2019
Лучшего начальника караула и пожарного выбрали в Псковской области
Противопожарный рейд прошел в Локне
26 марта 2019
Противопожарный рейд прошел в Локне
Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта
26 марта 2019
Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта
Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
26 марта 2019
Финальное шоу проекта «NW TOP MODEL» состоится в ТРК «Акваполис» 30 марта
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
26 марта 2019
Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя
Почти 500 млн рублей направят в Псковской области на проект «Дорожная сеть»
26 марта 2019
Почти 500 млн рублей направят в Псковской области на проект «Дорожная сеть»

Идет загрузка...