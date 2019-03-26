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Общество

О духовном значении Великого поста рассказали в Псковском Красном Кресте

О духовном значении Великого поста рассказал преподаватель теологии ПсковГУ Алексей Сущенко участникам социального проекта Красного Креста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«Время Великого поста - это, в первую очередь, возможность освобождения души от негативных воздействий, и только после - ограничение в еде. Пост не является повинностью или наказанием. Его следует понимать, как спасительное средство, своего рода лечение и лекарство для каждой человеческой души. Цель поста - искоренение пагубных проявлений души и накопление добродетелей, чему способствуют укрощение своих страстей, любовь к ближнему и искренняя молитва», - подчеркнул теолог.

Также слушатели лекции узнали историю возникновения Великого поста и правила его соблюдения. Лекция была организована в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны».

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