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Общество

Минпросвещения обновит программы по ключевым предметам в старших классах

Минпросвещения России обновляет рабочие программы по ключевым предметам в 10–11-х классах, включая базовый и углублённый уровни, сообщается на сайте министерства.

Фото: ПАИ

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что утверждён федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11-х классов. Он обеспечивает единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования. «В связи с этим мы обновляем и рабочие программы по ключевым предметам, включая базовый и углублённый уровни. Мы вводим примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков», – сказал Кравцов.

По словам министра, в результате принятых изменений система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать требованиям стандарта и запросам самих школьников.

В Минпросвещения уточнили, что при подготовке проекта приказа пересмотрели содержание учебных предметов «Русский язык», «Литература», «География» (базовый уровень), «Математика» (базовый и углублённый уровни), «Информатика» (базовый и углублённый уровни), «Физика», «Химия», «Биология» (базовый и углублённый уровни), а также «Основы безопасности и защиты Родины». Также уточнили пример учебного плана универсального профиля, в частности распределение часов на физическую культуру.

В ведомстве отметили, что создание внутри профилей дополнительных направлений под интересы учеников реализуют за счёт части программы, которую формируют сами участники образовательных отношений. Например, это классы инженерной, лингвистической, медицинской, психолого-педагогической и литературно-исторической направленности.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет применяться при приёме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года.

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