Игорь Руденя поздравил аграриев Северо-Запада с профессиональным праздником

13:46, 11 октября 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил ветеранов и работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Обращение опубликовано на официальном сайте полпреда.

Руденя отметил, что труд аграриев традиционно пользуется особым уважением и почётом, служит надёжной опорой в обеспечении продовольственного суверенитета государства. Работу в сельском хозяйстве он назвал не просто производством, а образом жизни и сохранением вековых традиций территорий.

По его словам, сегодня при поддержке президента России Владимира Путина сельхозпроизводители Северо-Запада активно модернизируют предприятия и создают новые современные производства, уделяя внимание подготовке кадров для села.

Особые слова благодарности полпред адресовал ветеранам отрасли. Он подчеркнул, что их опыт и наставничество он назвал необходимой опорой для молодых специалистов, которые начинают свой путь. «Благодарю работников и ветеранов агропромышленного комплекса за любовь к родной земле, преданность делу и самоотверженный труд на благо Северо-Запада и всей России! Желаю вам здоровья, профессиональных успехов и новых достижений», – обратился Руденя к аграриям.

Напомним, во второе воскресенье октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день поздравляют работников полей и ферм, специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, сотрудников пищевой и перерабатывающей индустрии, а также всех, кто трудится на земле и поставляет населению продукты питания. С праздником аграриев также поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин.