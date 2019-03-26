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Общество

О подростковой наркомании рассказали псковским учителям

В Пскове для педагогов средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели обучающий семинар. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, учителям рассказали алгоритм действий при выявлении фактов употребления, распространения наркотических средств и психотропных веществ подростками, а также при возникновении подозрений, что школьник находится в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские поделились также опытом взаимодействия  с образовательными учреждениями, рассказали о новых формах работы, направленных на профилактику проявлений рискованного поведения в подростково-молодежной среде.

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